وزير الرياضة المصري يوضح وضع مجلس الزمالك السابق واللجنة الحالية في الانتخابات المقبلة

كشف وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي وضع مجلس نادي الزمالك السابق واللجنة الحالية التي تدير النادي، في الانتخابات المقبلة.

وقال صبحي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، سيكون متاحا للجميع، بحسب خبر عن الزمالك ، نشره موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وتابع وزير الرياضة المصري: "أعضاء المجلس السابق سيكون لهم حق الترشح في انتخابات نادي الزمالك عندما يستوفي أي منهم الاشتراطات الخاصة بذلك".

واستطرد: "الحالة الوحيدة التي تمنع أي شخص من الترشح هي أن يكون عليه أحكام بسبب قيامه بمخالفات مالية أو قانونية".

وبالنسبة لأعضاء اللجنة الحالية، التي تدير نادي الزمالك، أوضح وزير الرياضة المصري أنه يجب على من يرغب في الترشح في الانتخابات المقبلة أن يعتذر عن منصبه حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل".

وتابع: "إذا استقال أعضاء اللجنة الحالية من أجل الترشح لانتخابات النادي المقبلة، فإن إدارة النادي ستكون مسؤولية المدير المالي والمدير التنفيذي إضافة إلى مدير النشاط الرياضي"، مشيرا إلى أن هؤلاء ليس لديهم الحق في الترشح للانتخابات نهائيا.

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