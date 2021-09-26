ماذا فعل رونالدو بعد أن أهدر زميله ركلة الجزاء؟... فيديو

أهدر البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد ركلة جزاء خلال المباراة التي جمعت فريقه وأستون فيلا، يوم أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وركلة الجزاء هي الأولى التي تحتسب لصالح مانشستر يونايتد بعد عودة رونالدو إلى النادي.

وتوقع الكثيرون أن يتولى الدون مهمة تنفيذ ركلات الجزاء بدلا من مواطنه برونو، ولكن المدرب أولي غونار سولشاير حسم الأمر باعتماد برونو كمنفذ أول.

What a piece of commentary hahahah Ronaldo's defo putting ricin in Bruno's frosties on Monday morning pic.twitter.com/NfsIeMNrNz — jamie (@fatboxhead_) September 25, 2021

​وعلى الرغم من أن برونو أهدر ركلة الجزاء، إلا أن رونالدو لم يظهر أي علامة غضب بل كان أول من اقترب من زميله لمواساته ودعمه بعدما أضاع الفرصة.

يذكر أن أستون فيلا فاجأ مضيفه مانشستر يونايتد بالفوز عليه بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

وأحرز هدف المباراة الوحيد فيلا كورتني هاوس لاعب أستون قبل نحو دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء.

بهذه النتيجة، أصبح مانشستر يونايتد في المركز الرابع في قائمة الترتيب برصيد 13 نقطة في انتظار باقي منافسات الجولة.

فيما ارتفع رصيد أستون فيلا إلى نقطة 10 من 6 مباريات ليصبح في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.