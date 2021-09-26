ناصر العطية يوجه رسالة لجماهيره بعد تعرضه لحادث مروع في قبرص... فيديو

وجه المتسابق، السائق القطري، ناصر العطية، رسالة طمأنة لمشجعيه، وذلك بعد تعرضه لحادث مروع واحتراق سيارته خلال منافسات رالي قبرص.

وظهر العطية في مقطع فيديو مصور لطمأنة مشجعيه، بعد انسحابه من الرالي، قائلا: "أطمئن كل الجماهير بأننا بخير رفقة زميلي ماتو والجميع".

السوبرمان يبشركم بسلامته ..

اللهم لك الحمد #سلامتك_يا_ناصر_العطية pic.twitter.com/PmcW2IrC9J — 🇶🇦عبدالعزيز احمد المعرفي (@maarafiyeh) September 25, 2021

وأضاف: "الحمد لله خرجنا سالمين من الحادث الذي دائماً يكون موجوداً في مثل هذه الرياضات وفي كل السباقات غالباً، والخسارات المادية يمكن تعويضها دائماً".

هذا وتعرَّض السائق القطري المخضرم ناصر العطية، لحادث اشتعال سيارته خلال رالي قبرص الدولي، السبت، اضطر على أثره إلى الانسحاب من الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات.

فيديو متداول للحظة اشتعال سيارة بطلنا العالمي ناصر العطية خلال مشاركته في رالي قبرص pic.twitter.com/IU5NZ3kNHG — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 25, 2021

وكان العطية في المركز الثالث خلف السائقين سيموس غالاتاريوتيس وألكسندروس تسولوفتاس مع نهاية المرحلة الخامسة، حين انحرفت سيارته "فولكسفاغن بولو جي تي آي" عن المسار، واشتعلت فيها النيران.

وخرج السائق القطري من سيارته، برفقة ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل في الوقت المناسب، ولم يصابا بأي أذى.

وتقرر على أثرها مباشرةً إيقاف المرحلة، حفاظاً على سلامة المشاركين وبهدف إخماد النار، ليعود المنافسون من طرقات بديلة إلى موقف الصيانة وعدم سلوك الطريق ذاته.

ووفقاً لصحيفة "الراية" القطرية، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تحترق فيها سيارة العطية في قبرص، إذ سبق أن عانى الأمرَ ذاته في عام 2003 مع سيارته "سوبارو إيمبريزا دبليو آر سي".