الأرجنتيني باولو ديبالا يغادر الملعب باكيا بعد تعرضه لإصابة عضلية.. فيديو

خرج النجم الأرجنتيني باولو ديبالا من أرضية الميدان باكيا بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة فريقه يوفنتوس ضد سامبدوريا، في إطار الجولة السادسة للدوري الإيطالي.

وتعرض ديبالا لإصابة عضلية في الدقيقة الـ20 ليخرج وهو يبكي، فشل على إثرها في استكمال المباراة ليحل محله ديان كولوسيفسكي.

A sad sight to see as goalscorer Paulo Dybala is forced off through injury... 😔 pic.twitter.com/ldsl7dr2FK — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 26, 2021

وقد يغيب ديبالا بذلك عن مباراة فريقه المقبلة ضد تشيلسي الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وكان اليوفي حقق فوزه الأول في الكالتشيو خلال الموسم الحالي، على حساب مضيفه فريق سبيزيا بنتيجة 3 – 2، في اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء الأربعاء الماضى.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط، قبل مواجهة سامبدوريا صاحب المركز الثالث عشر بعدد النقاط ذاته، ويتصدر نابولي برصيد 15 نقطة.

يذكر أن ديبالا يلعب موسمه السابع مع ”السيدة العجوز“ منذ انتقاله إليه في 2015 قادما من نادي باليرمو، إذ شارك في 259 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 102 هدف.