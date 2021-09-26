البريطاني لويس هاميلتون يفوز بسباق جائزة روسيا الكبرى في سوتشي

حقق البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، الانتصار رقم 100 في الفورمولا 1، وفاز في سباق جائزة روسيا الكبرى بسوتشي.

وأنزل هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، الهولندي ماكس فيرستابن عن صدارة ترتيب السائقين بعد حلول سائق ريد بول هوندا ثانياً، في ما خطف الإسباني كارلوس ساينس (فيراري) المركز الثالث.

وقبل لفات قليلة على نهاية السباق، كان البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين مرسيدس) في الصدارة أمام هاميلتون، لكن سائق ماكلارين فضّل البقاء على الاطارات الأنعم، ما دفعه إلى الخروج أكثر من مرة عن المسار وبالتالي إنهاء السباق في مركز سابع مخيب.

وأنهى السائق الروسي نيكيتا مازبين السباق في المركز 18.

بهذا الفوز، استعاد هاميلتون، صدارة الترتيب العام لسباقات فورمولا 1 برصيد 246.5 نقطة، متفوقا على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، الذي تسلق المرتبة تلو الأخرى من الخط الأخير إلى الوصافة برصيد 244.5 نقطة.