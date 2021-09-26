مصر تعتذر عن استضافة مباراة السودان وغينيا في تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، اعتذاره عن استضافة مباراة السودان وغينيا ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، حسبما ذكرت قنوات "بي إن سبورتس".

يأتي ذلك بعدما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منع جميع ملاعب السودان من استضافة المنافسات القارية للأندية والمنتخبات السودانية، بحسب موقع "في الغول".

🚨 عــاجــل | الاتحاد المصري لكرة القدم يعتذر عن استضافة مباراة السودان وغينيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) September 26, 2021

من جانبه، أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم قبل أيام أن مباراة المنتخب السوداني ضد غينيا في تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل ستقام في مصر بسبب حظر كاف لملاعب السودان لعدم إستيفاء الشروط الدولية.

في سياق متصل، رفضت الجهات الأمنية المصرية السماح بحضور الجماهير خلال مباراة منتخبها الوطني لكرة القدم أمام نظيره الليبي، المقررة في الثامن من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأكدت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية المصرية أخطرت اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة أحمد مجاهد، بإقامة المباراة دون حضور الجماهير.

يذكر أن لقاء مصر وليبيا يأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، حيث تقام المباراة باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الثامن من الشهر المقبل، وبعدها مباشرة مباراة الإياب بالجولة الرابعة المقرر إقامتها في ليبيا، في 11 من الشهر نفسه.