أهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا 3-2 في الدوري الإيطالي... فيديو

استطاع نادي يوفنتوس أن يفوز بصعوبة على فريق سامبدوريا العنيد، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف يوفنتوس كل من باولو ديبالا في الدقيقة 10، ليوناردو بونوتشي في الدقيقة 43 ومانويل لوكاتيلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

فيما أحرز أهداف سامبدوريا مايا يوشيدا في الدقيقة 44 وأنتونيو كاندريفا في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة تعرض ديبالا لإصابة عضلية في الدقيقة 20 ليخرج من الملعب وهو يبكي، ويحل محله ديان كولوسيفسكي.

A sad sight to see as goalscorer Paulo Dybala is forced off through injury... 😔 pic.twitter.com/ldsl7dr2FK — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 26, 2021

وقد يغيب ديبالا بذلك عن مباراة فريقه المقبلة ضد تشيلسي الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وبعد الفوز تقدم يوفنتوس إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد أن رفع صيده إلى 8 نقاط، متخلفا بثماني نقاط عن ميلان صاحب الصدارة.

بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 5 نقاط في المركز 14.