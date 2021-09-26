تدشين بطولة كرة قدم جديدة في مصر تحمل اسم "كأس الرابطة" على غرار إنجلترا

قررت رابطة الأندية في مصر، اليوم الأحد، استحداث بطولة كرة قدم جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها في الموسم الكروي الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدوري الممتاز.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن "المكتب التنفيذي للرابطة عقد اجتماعا بأحد الفنادق اليوم لمناقشة موعد انطلاق الدوري الجديد وشكله النهائي"، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على استحداث بطولة جديدة تحت مسمى "كأس الرابطة"، على أن يتم تنظيمها في الموسم الكروي الجديد، بعد عرض تفاصيلها على أندية الدوري الممتاز.

من جهته، كشف المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، ثروت سويلم، عن مقترح سيتم طرحه علي مائدة الأندية المشاركة في الدوري الممتاز خاص ببطولة كأس الرابطة يقام سنوياً بجوائز مالية. وقال إن الهدف من بطولة كأس الرابطة زيادة دعم الأندية من خلال تسويق البطولة بشكل جيد مثل باقي الدوريات العالمية.

وأكد سويلم، أن عودة الجمهور للمدرجات يأتي على رأس أولويات الرابطة. قائلا: "من غير المعقول أن تقام كل المسابقات الرياضية حول العالم بحضور جماهيري، إلا الدوري المصري، فهو أعرق الدوريات بالمنطقة العربية والإفريقية، لذلك فنحن نعمل على إعادة الجماهير إلى المدرجات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما يتم العمل على تكوين شكل جديد للأندية وكذلك منظومة التسويق.

ويتكون تشكيل هيئة المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة التي تدير مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022، من أحمد دياب رئيساً وعماد متعب نائباً، وعضوية كلا من عامر حسين، شريف صالح، خالد رفعت، بجانب ممثلا اتحاد الكرة الثنائي صفي الدين بسيوني وثروت سويلم.

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