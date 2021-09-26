تعليقات ساخرة على ردة فعل "محمود كهربا" لدى تلقيه لقاح كورونا... صورة

أثارت ردة فعل لاعب النادي الأهلي المصري محمود كهربا، لدى تلقيه لقاح كورونا موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر كهربا وقد بدا وكأنه يتألم بشدة لدى تلقيه اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا هو وزملائه من القلعة الحمراء اليوم الأحد.

محمود كهربا أثناء تلقي لاعبي الأهلي لقاح كورونا 💉🔴 pic.twitter.com/iZ8AS9Cz4e — Yallakora (@Yallakoranow) September 26, 2021

وكتب أحد المعلقين: " ولا أى شىء يستدعى اللى الريأكشن بتاع كهربا ده لا السرنجة ولا المادة المحقونة"، فيما علق آخر "أوفر يا كهربا بصراحة".

ولا أى شىء يستدعى اللى الريأكشن بتاع كهربا ده

لا السرنجة ولا المادة المحقونة — Dr. Mohamed Ali El ashry (@mohamedaliali71) September 26, 2021

معلق سعودي أبدى اندهاشه هو الأخر من ردة فعل لاعب الأهلي وكتب يقول: " وش فيه والله لو مطعون ما سوا كذا!"، وقال آخر " هو عامل كده ليه، حقنة التطعيم ما بتوجعش أصلا".

وش فيه والله لو مطعون ما سوا كذا !! — صالح اليامي (@saleh_alyamy) September 26, 2021 سبحان الله لاعب غير طبيعي اووووفففففررررر في كل شئ — Jhofran (@Jhofran13188756) September 26, 2021

وكان لاعبو الأهلي، قد تلقوا اليوم اللقاح المضاد لـ فيروس كورونا، في ظل إصابة أكثر من لاعب بالوباء بينهم الحارس محمد الشناوي والمدافع المالي أليو ديانج.

وتم اختيار هذا التوقيت نظرا لعدم ارتباط الأهلي بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، إذ يواجه الفريق في منتصف أكتوبر/تشرين الحرس الوطني بطل النيجر ضمن منافسات دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.