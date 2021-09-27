صحيفة تكشف إمكانية مشاركة ميسي في مباراة باريس سان جيرمان برابطة الأبطال

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إمكانية مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، مع فريقه في مواجهة مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا للصحيفة، فإن ركبة ميسي استجابت بشكل جيد لبرنامج التعافي، لذا فإن النجم الأرجنتيني سوف يشارك أساسيا ضد سيتي في دوري الأبطال.

😲 Messi, listo para volver... ¡en Champions ante el City! https://t.co/2Xbm9FBUOH — MARCA (@marca) September 27, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن مباراة مانشستر سيتي ستكون لحظة مهمة لميسي هذا الموسم، لأن اللاعب الأرجنتيني لم يظهِر بعد أفضل نسخة له، ويحتاج لإثبات ذلك في مواجهة مهمة بدوري أبطال أوروبا.

بينما أشارت صحيفة "آس"، أنه لا يزال من غير المضمون أن يكون ميسي جاهزا للمباراة، ولن يتم اتخاذ القرار النهائي حتى اللحظة الأخيرة، نظرا لأن لاعب برشلونة السابق لا يزال بحاجة إلى الخضوع لعدة اختبارات.

وعانى ميسي من إصابة في الركبة اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة أولمبيك ليون، وأبعدته عن المباراة الأخيرة ضد ميتز، لكنه عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، أمس الأحد، برفقة زميله ماركو فيراتي.

هذا ولعب ميسي ثلاث مباريات فقط مع سان جيرمان منذ رحيله المفاجئ عن برشلونة، وحتى لآن لم يسجل أي هدف.