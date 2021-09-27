فيرغسون يعلق على عودة كريستيانو إلى مانشستر يونايتد... "دخول قيصر إلى روما"

علّق المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، أليكس فيرغسون، على عودة كريستيانو رونالدو إلى ملعب "أولد ترافورد"، واصفا إياها بـ"دخول قيصر إلى روما بعد الانتصار في الحرب".

وقال فيرغسون في تصريحات لإذاعة "UTD Podcast": "كان يوما رائعا، رأيت دخول كريستيانو إلى أولد ترافورد أمام نيوكاسل مثل دخول قيصر إلى روما بعد الانتصار في الحرب، لقد أتيت ورأيت واحتفلت، كانت لحظة رائعة".

Sir Alex Ferguson explains what it felt like to watch Cristiano Ronaldo's second Manchester United debut #mufc https://t.co/s5WgdPHn4c — Man United News (@ManUtdMEN) September 26, 2021

وأضاف: "أعني، بالنسبة لأي شخص من مشجعي مانشستر يونايتد، كان من الممكن أن يكون لدينا مليون شخص هناك، دون شك في المدرجات، كان هناك الكثير من الجماهير خارج الملعب، المئات في الخارج، عندما كان (رونالدو) هنا في سن صغيرة، تعلم بشكل سريع جدًا وأصبح لاعبًا رائعًا".

وتابع: "البعض اتهمه بالتمثيل والسقوط داخل منطقة الجزاء والكثير من الأشياء الأخرى، أن هناك تعويذة ما تجعله قادرًا على فعل ما يفعله في المباريات، لكن بعد ذلك، كان يهاجم ضد المدافعين بشراسة، وكل ما يحتاجه هو تشجيعه لمراوغة أي لاعب أمامه بسرعة كبيرة، لأنه يمتلك رغبة ودافعا للنجاح".

وشدد: "ضحى كثيرا ليكون الأفضل، أتذكر أننا كنا نستعد يوما لمواجهة آرسنال وكان المطر غزيرا في مقر التدريبات، قلت له، وكما تعرف كان دوما يتدرب بعد المران، لدينا لقاء غدا والأرضية مبللة، ثم ذهبت لمكتبي ونظرت من النافذة وماذا رأيت؟ وجدته يتدرب على العشب الصناعي. لم تعد لدي حجة، لم أستطع قول أي شيء، ولم يكن لدي أي شك في أنه سيفعل ذلك رغم الطقس".

وقضى رونالدو 6 سنوات في مانشستر يونايتد، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ليحطم أرقاما قياسية على مدار 9 مواسم قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي ليعود أخيرا إلى كتيبة الشياطين الحمر، التي بزغ فيها نجمه.