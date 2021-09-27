مدرب ميلان: لن نقع أمام أتليتكو في أخطاء ليفربول نفسها

أكد ستيفانو بيولي، مدرب فريق ميلان الإيطالي، اليوم الاثنين 27 سبتمبر/أيلول، أن فريقه تعلم دروسا مهمة من الهزيمة أمام ليفربول ستجعله أفضل جاهزية أمام ضيفه أتليتيكو مدريد بطل إسبانيا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعاد ميلان للعب في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا لأول مرة في ثماني سنوات، لكنه تجرع الهزيمة 3-2 في آنفيلد في مباراته الأولى في المجموعة الثانية.

ويحاول الروسونيري التعويض، غدا الثلاثاء، عند مواجهته أتليتكو مدريد في ملعب السان سيرو، وتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحاول أتليتكو مدريد التعادل السلبي أمام بورتو البرتغالي قبل أسبوعين.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن بيولي، قوله: "تعلمنا أن بعض التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في هذه المباريات".

وأردف بقوله: "تلقينا أهدافا في آنفيلد بسبب الاستهتار، والأخطاء الفنية، نحتاج إلى ثقافة اللعب على أعلى المستويات واللعب بطريقة مباشرة وسهلة والتحلي بالسرعة دون ارتكاب أخطاء، لأن المنافس يستطيع أن يعاقبك في أي وقت".

واستمر قائلا: "نتحدث عن منافس يلعب في دوري الأبطال منذ سنوات طويلة وبلغ النهائي، وأعتقد أن الدرس الذي تعلمناه أمام ليفربول سيساعدنا على الاستعداد جيدا أمام خصم قوي جدا".

ولم يخسر فريق المدرب بيولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم وسيدخل مباراة دوري الأبطال منتشيا بالفوز على فينتسيا وسبيتسيا.

وخسر أتليتيكو 1-صفر أمام مضيفه ألافيس، يوم السبت، وحقق فوزا واحدا في آخر أربع مباريات خاضها في كل المسابقات.

وعن فكرة أن أتليتكو مدريد يمر بفترة سيئة، قال بيولي: "لا أتفق مع الرأي القائل إن أتليتيكو يمر بفترة سيئة حاليا. حتى يوم السبت لم يكن أتليتيكو قد خسر أي مباراة ولا يزال بين فرق المقدمة في الدوري الإسباني".

وأتم بقوله: "أتليتيكو فريق قوي جدا ويملك مدربا قديرا ولاعبين على أعلى مستوى سيستغلون أي هفوة صغيرة، ويجب أن نلعب بحذر طوال المباراة".