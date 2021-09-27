راشفورد يستعد للعودة إلى تدريبات مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ماركوس راشفورد، بدأ في العودة إلى تدريبات فريقه تمهيدا لعودته إلى المباريات عقب تعافيه من الإصابة.

وأوضح موقع "سكاي سبورتس" البريطاني أن راشفورد تعافى من إصابة عقب خضوعه لجراحة في كتفه.

ولم تطأ قدما المهاجم الإنجليزي الملاعب في الموسم الجديد، حتى الآن، عقب خضوعه للجراحة الشهر الماضي.

وكان راشفورد لعب معظم مباريات الموسم الماضي وهو يعانى من إصابة في كتفه، ليقرر الخضوع لجراحة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2020 حيث بلغ النهائي وخسر أمام إيطاليا بضربات الترجيح.

وغاب راشفورد عن 8 مباريات ليونايتد في جميع المسابقات مع انطلاق الموسم الجديد 2021-2022، علما أن رجال المدرب النرويجي أوليغنار سولسكاير، سيواجهون فياريال الاسباني في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وبعدها بثلاثة أيام إيفرتون في البطولة المحلية.

ومني "الشياطين الحمر" بخسارتين على التوالي أمام وست هام 0-1 في الدور الثالث من كأس الرابطة، وأستون فيلا بالنتيجة ذاتها في الدورة السادسة من "البريميرليغ" حيث يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة متساويا مع تشلسي والقطب الثاني للمدينة سيتي مع أفضلية الأهداف للأخيرين، وبفارق نقطة خلف المتصدر ليفربول.

كما غاب راشفورد عن 3 مباريات دولية أمام المجر وأندورا وبولونيا ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لمونديال 2022.