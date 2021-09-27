صحيفة: كلوب يتخذ قرارا قد يعجل برحيل محمد صلاح عن ليفربول

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، اليوم الاثنين، قائمة قادة الفريق والتي خلت من اسم نجم الكرة المصرية وهدّاف الريدز محمد صلاح.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي ، إن "قادة ليفربول هم جوردن هندرسون ثم جيمس ميلنر ثم فيرجيل فان دايك"، مضيفا أن "اللاعبين صوتوا على ثلاثة قادة آخرون، هم ترينت ألكسندر أرنولد، وأندي روبرتسون، وأليسون بيكر".

وأضاف أن "العام الماضي لم يكن لدينا أحد ليرتدي شارة قيادة الفريق في بعض الأحيان، لذلك قمت بزيادة مجموعة القادة".

وكان محمد صلاح قال، العام الماضي، في حوار له مع "صحيفة آس" الإسبانية، إنه محبط للغاية لعدم منحه شارة القيادة في مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب إف سي ميدتجيلاند، مضيفا: "كنت أتمنى ارتداء شارة القيادة، ولكن هذا قرار المدرب، وأنا أقبله".

وارتدى صلاح شارة قيادة ليفربول لأول مرة، في مايو/ أيار الماضي، خلال مباراة الفريق ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتقول تقارير صحفية إن اللاعب المصري يطلب الحصول على راتب قياسي في تاريخ الريدز، من أجل التوقيع على عقد جديد.