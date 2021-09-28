ميسي يواجه غوارديولا في دوري الأبطال

يواجه نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الإسباني بيب غوارديولا في لقاء يجمع الفريق الباريسي مع مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول، ضمن الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2021.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غاب عن المباراة الأخيرة للفريق الباريسي في الدوري الفرنسي بسبب الإصابة، وهو ما يعني تلقيه الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للفريق وإمكانية مشاركته في التشكيل الرئيسي.

وتضم القائمة البرازيلي نيمار جونيور والفرنسي كيليان مبابي الذَين سيشكلان، إلى جانب ميسي، خط الهجوم الذي سيراهن عليه الباريسيون من أجل تحقيق الفوز.

وفي الجولة الأولى حقق مانشستر سيتي انتصارا كبيرا على لايبزيغ الألماني 6-3، فيما عاد سان جيرمان بتعادل مخيب من أرض كلوب بروج البلجيكي 1-1.

ويرغب الفريق الباريسي في الثأر من الفريق الإنجليزي، الذي أقصاه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بالفوز عليه في مواجهتي الذهاب والإياب (2-1 و2-0)، كما أقصاه أيضا من ربع نهائي نسخة 2016 بعد التعادل ذهابا في باريس 2-2 وفوز مانشستر سيتي إيابا 1-0.