إصابة لاعبات مصريات من منتخب السلة بكورونا بعد عودتهن من الكاميرون

أعلن اتحاد كرة السلة المصري، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 4 من لاعبات المنتخب النسائي، بفيروس "كورونا" المستجد، بعد عودتهن من الكاميرون.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الاتحاد أن اللاعبات تبين إيجابية إصابتهن بـ"كوفيد-19" بعد وصولهن إلى مطار القاهرة الدولي، عائدات من بطولة الأفروباسكت في الكاميرون.

وأضاف البيان أنه تم عزل الأربع لاعبات، ريم موسى وهالة مصطفى ونورهان أحمد ونادين سلعاوي في أحد فنادق العزل في المطار، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وأكد اتحاد كرة السلة المصري أنه يتابع حالة اللاعبات المصابات، ومستجدات الأوضاع مع وزارتي الصحة والشباب والرياضة المصريتين.

يشار إلى أن نادين السلعاوي حازت على لقب "هدافة بطولة الأفروباسكت للسيدات".

وحاز المنتخب المصري لكرة السلة للسيدات على المركز السادس في بطولة الأفروباسكت في الكاميرون، بعد تلقيه هزيمة من منتخب موزمبيق.

وأقيمت بطولة الأفروباسكت للسيدات في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

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