تعادل برايتون مع كريستال بالاس يهدر فرصته في صدارة البريميرليغ

تسبب تعادل فريق برايتون مع كريستال بالاس بهدف لكل منهما، في المباراة، التي جمعت الفريقين، أمس الاثنين، في خسارة برايتون لاحتلال صدارة الدوري الإنجليزي "بريميرليغ".

وجرت المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الـ " بريميرليغ "، بحسب تقرير عن الدوري الإنجليزي، نشره موقع "في الجول" المصري، اليوم الثلاثاء.

لكن الموقع أوضح أن برايتون، نجح في تفادي الهزيمة في تلك المباراة بعدما حقق فوزين متتالين في المباراتين السابقتين مع برينتفورد وليستر سيتي.

وأصبح برايتون يحتل المرتبة السادسة في الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول، الذي يحتل المركز الأول.

ويعني ذلك أنه لو تمكن برايتون من تحقيق الفوز في مباراة كريستال بالاس، لوصل رصيده إلى 15 نقطة وأصبح في المركز الأول قبل ليفربول.

ورغم أن الفارق بينه وبين ليفربول نقطة واحدة، بعد مباراة الأمس، فإن برايتون حل في المرتبة السادسة في الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن الفرق الأخرى التي تقدمت عليه.

برايتون يفرط في الصدارة بتعادل قاتل مع كريستال بالاس https://t.co/LW0QTAtGGv — FilGoal News (@FilGoalNews) September 28, 2021

وجاء ترتيب فرق الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي ليفربول في المركز الأول يليه مانشستر سيتي ثم تشيلسي في المركز الثالث، بينما جاء مانشستر يونايتد وإيفرتون في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

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