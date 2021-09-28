هل يتعاقد النصر السعودي مع المدرب الإسباني فالفيردي؟

يبحث نادي النصر السعودي عن مدير فني جديد، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن اقتراب تعاقده مع إرنستو فالفيردي، المدير الفني السابق لنادي برشلونة.

ويسعى نادي النصر السعودي للحصول على مدرب ذو خبرة عالمية، بعدما أقال المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، إثر خسارة الفريق أمام نادي الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بحسب تقرير عن النادي ، لموقع "جوول" المصري.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نادي النصر يسعى للتعاقد مع رودي جارسيا، قبل أن يتراجع الأخير عن قراره.

ولم يتول فالفيردي تدريب أي فريق منذ أن أنهى مهمته في تدريب فريق برشلونة الإسباني في يناير/ كانون الثاني الماضي.

يذكر أن الإسباني فالفيردي تمكن من تحقيق لقب الدوري الإسباني مرتين إضافة إلى الفوز بكأس ملك إسبانيا مرة واحدة،

وخلال فترته في برشلونة، تمكن إرنستو فالفيردي من تحقيق لقب الدوري الإسباني في مناسبتين، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

يمكنكم متابعة المزيد عن دوري المحترفين السعودي عبر سبوتنيك.