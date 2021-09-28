التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

توقعت مواقع رياضية عدة وصحيفة "ماركا" الإسبانية تشكيلة القمة المنتظرة في الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي تجمع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

يحتضن ملعب "بارك دي فرانس" (حديقة الأمراء) المباراة بين الفريقين التي تنطلق عند الساعة السابعة بتوقيت غرنيتش.

وبحسب موقع "صفا سكور" المتخصص في المراهنات والتوقعات، ينتظر أن يخوض الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المباراة أمام باريس سان جيرمان بتشكيلة تضم:

مانسيتر سيتي

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في الدفاع: كايل ووكر وروبن دياز وناثان آكي وجواو كانسيلو.

في الوسط: برناردو سيلفا وفيرناندينيو وكيفين دي بروين.

في الهجوم: رياض محرز وفيران توريس وجاك غريليش.

وستكون تشكيلة سان جيرمان كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس.

في خط الدفاع: عبدو ديالو، أشرف حكيمي، ماركينيوس، برسنيل كيمبيمبي.

في خط الوسط: إدريسا غايي، أندير هيريرا، لياندرو باريديس.

في خط الهجوم: نيمار، كيليان مبابي، ليونيل ميسي.

وذكرت سياقا صحيفة "ماركا" أن المباراة ستكون عاطفية بالنسبة للقاء ميسي وبيب غوارديولا بعد أن كسبا المجد سويا في برشلونة.

وكان مانشستر سيتي قد اكتسح لايبزيغ الألماني في الجولة الأولى بنتيجة 6-3 فيما تعادل باريس سان جيرمان خارج ملعبه مع كلوب بروج البلجيكي بهدف لمثله.