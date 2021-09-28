ما هي آخر تطورات أزمة محمود كهربا بين الأهلي والزمالك؟

شهدت أزمة اللاعب المصري محمود كهربا، تطورات جديدة في ضوء النزاع القضائي بشأن لعبه مع النادي الأهلي في الوقت الحالي وصدور حكم قضائي بفرض غرامة مالية عليه لصالح نادي الزمالك.

نشر موقع "فيتو" المصري، تقريرا عن اللاعب ، اليوم الثلاثاء، أشار فيه إلى قول محامي الزمالك نصر عزام، أن هناك جلسة ستعقد قريبا أمام المحكمة الرياضية "كاس" للبت في شكوى النادي ضد كهربا.

وأكد محامي النادي أن الزمالك ينتظر الحكم النهائي في هذه الأزمة، التي يقول إن سببها هو "رفض اللاعب استكمال باقي مدة عقده مع الزمالك والرحيل إلى الدوري البرتغالي ثم العودة إلى النادي الأهلي، الذي يلعب معه حاليا".

ولفت التقرير إلى أن قرار "فيفا" في هذه الأزمة أوضح أن اللاعب محمود كهربا أخطأ وأن الزمالك يجب أن يحصل على تعويض مادي مناسب بسبب عدم استكمال التعاقد، بينما لم يتم فرض أي عقوبات على الأهلي.

واعتبر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم توقيع عقوبات على النادي، هو محل تقدير ويؤكد أن الأهلي له ثوابت راسخة وأنه لا يسلك إلا الطرق الشرعية، التي تتفق مع اللوائح والقوانيين.

وأشاد الخطيب بعدم اتخاذ قرارات تتضمن إيقاف اللاعب، مضيفا: "من المؤكد أن محمود كهربا لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه بشأن الغرامة المفروضة عليه".

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