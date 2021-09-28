معلب عبد الله الفيصل يحتضن ديربي جدة بعد 9 سنوات من الغياب

يستضيف ملعب عبد الله الفيصل ديربي جدة بين فريقي الأهلي والاتحاد يوم الجمعة القادمة في المملكة العربية السعودية.

وتتميز ملاعب الدوري السعودي بإمكانيات رفيعة جعلتها في التصنيف العالمي، ومن أشهرها على الإطلاق الملعب التاريخي للكرة السعودية ستاد الملك فهد الدولي، كذلك ملعب الجوهرة المشعة.

لكن هذا الموسم سوف يشهد الديربي الأول بين الأهلي والاتحاد في ملعب الأمير عبد الله الفيصل، والذي يعود من جديد بعد غياب استمر إلى 9 سنوات، بحسب موقع "جول".

متى أقيم؟

هذا الملعب هو أحد أقدم الملاعب في السعودية، والذي تم افتتاحه لأول مرة في عام 1976.

وكان اسمه السابق ملعب رعاية الشباب في جدة، وأشرف على إقامته الأمير خالد الفيصل، مدير رعاية الشباب في ذلك الوقت.

في عام 2001، جرى تغيير اسمه إلى ستاد الأمير عبد الله الفيصل، وذلك تكريما له على مساهمته في خدمة الرياضة السعودية.

وشهد أعمال تطوير في عام 2009، قبل أن يغلق في 2012 أي منذ تسع سنوات وذلك للتطوير الأخير.

ما هي سعة الملعب؟

تبلغ سعة ملعب عبد الله الفيصل 27 ألف مشجع، ويوجد به جناح خاص للحكام، و4 غرف لتبديل الملابس.

وكانت أخر مباراة شهدها ملعب عبد الله الفيصل هي ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012.