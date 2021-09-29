نجيب ساويرس يرد على إمكانية تبرعه للزمالك ويتخذ قرارا ضد الخطيب... فيديو

قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إن الاستثمار الرياضي ليس الأفضل من الناحية الربحية، ولكنه يساعد على الاستثمار العقاري، من خلال الترويج للسكن في منطقة تحتوي على ناد كبير.

وأشعل نجيب ساويرس الأجواء الانتخابية التي يقدم عليها النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، لانتخاب مجلس إدارة جديد، بعدما أكد دعمه لمحمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء السابق، ضد محمود الخطيب، الرئيس الحالي للنادي.

وقال: "سأدعم محمود طاهر، رئيس الأهلي السابق، حال تقدم بأوراق ترشحه مرة أخرى في معركة انتخابات القلعة الحمراء ضد محمود الخطيب، الرئيس الحالي للنادي الأهلي"، مضيفا أنه "دعم محمود طاهر في انتخابات عام 2017، وسيدعمه حال رغب في خوض الانتخابات مرة أخرى في العام الحالي".

وعن نادي الزمالك، أكد رجل الأعمال المصري أنه يرفض التبرع بأي أموال للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أنه ينتمي كمشجع لمنافسه التقليدي، وهو النادي الأهلي.

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