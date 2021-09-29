"إكسبو 2020" يصبح الشريك الجديد للزي التدريبي الخاص بنادي مانشستر سيتي...فيديو

أعلن الحساب الرسمي لمعرض إكسبو 2020 دبي، عن أن إكسبو 2020 أصبح الشريك الجديد للزي التدريبي الخاص بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد الحساب أن فترة الرعاية ستستمر طيلة موسم 2021/2022 الحالي لفريقي الرجال والسيدات.

جماهير المانشستر ستي هذه لكم! يسعدنا الإعلان بأن إكسبو 2020 أصبحت الشريك الجديد للزي التدريبي الخاص بنادي مانشستر سيتي للرجال والسيدات خلال موسم 2021/22. أخبرنا من هو لاعبك المفضل؟

#مانشستر_ستي #إكسبو2020 #دبي pic.twitter.com/UJlkXjg3cs — Expo 2020 Dubai (@expo2020dubai) September 28, 2021

​ويعد معرض "إكسبو 2020 دبي" هو أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا منذ انطلاقه لأول مرة قبل نحو 170 عاما، وستكون إمارة دبي أول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي.

ويقام هذا المعرض في الفترة من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/آذار 2022، بمشاركة 192 دولة من حول العالم.

يتناول "إكسبو 2020 دبي" ثلاثة موضوعات محورية، هي الفرص والتنقل والاستدامة.