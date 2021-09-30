رونالدو يعلق بـ"كلمة إسبانية" بعد قيادة اليونايتد لفوز قاتل على فياريال

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد على الهدف القاتل الذي قاد به فريقه للفوز على فياريال الإسباني، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صورة احتفاله بهدفه القاتل في شباك الفريق الإسباني، وعلق عليها بـ"si"، وهي كلمة إسبانية تعني "نعم" بالعربية.

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وعلى ملعب "أولد ترافورد"، افتتح باكو ألكاسير، التسجيل لفياريال في الدقيقة 53، قبل أن يدرك البرازيلي أليكس، التعادل لمانشستر بحلول الدقيقة 60، ليحسم كريستيانو رونالدو النقاط الثلاث لـ"لشياطين الحمر" في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ويتصدر أتلانتا الإيطالي المجموعة بأربع نقاط، متقدما بنقطة واحدة على يانغ بويز السويسري ويونايتد، فيما يأتي فياريال في المركز الأخير بنقطة واحدة.