مدرب مانشستر يونايتد: دي خيا أفضل حارس في العالم

وصف أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا بأنه "أفضل حارس مرمى في العالم" مؤكدا أن الحارس الإسباني أنقذ فريقه خلال الفوز 2-1 على فياريال في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتصدر كريستيانو رونالدو العناوين بعد أن سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ليحول يونايتد تأخره إلى أول انتصار له بالمجموعة السادسة لكن سولشار اعتبر دي خيا رجل المباراة.

وأبلغ المدرب النرويجي الصحفيين "لحسن الحظ لدينا أفضل حارس في العالم. ديفيد مذهل، في الشوط الثاني امتلكوا الكرة بشكل أكبر وكان اللعب مفتوحا واستحقوا التقدم".

ولم يحظ دي خيا بإشادة مشابهة خلال مواجهة فياريال في نهائي الدوري الأوروبي بالموسم الماضي حين أخفق في إنقاذ 11 ركلة ترجيح قبل أن يهدر ركلته ليذهب اللقب للفريق الإسباني.

وعبر سولشار عن سعادته بردة فعل الحارس. وفقا لـ "رويترز".

وأضاف "قضى صيفا صعبا (بعد نهائي الدوري الأوروبي) وانضم لبطولة أوروبا ولم يشارك لكنه عاد للعب بعزيمة وإيمان وجهد كبير، أستمتع به".

وتابع "نال مكافأة مستحقة في اللقاء لأنه أنقذنا الليلة ويجب أن نتحلى بالواقعية ونعترف بذلك".

ويحتل يونايتد، الذي تعرض لهزيمة صادمة من يانج بويز في الجولة الافتتاحية، المركز الثالث بثلاث نقاط من مباراتين.

ويعود يونايتد لأجواء الدوري الانجليزي الممتاز حين يواجه إيفرتون في ملعب أولد ترافورد بعد غد السبت.