3 منتخبات عربية تستعد للمشاركة في كأس العالم لكرة الطائرة في روسيا

تأهلت ثلاثة منتخبات عربية لنهائيات كأس العالم لكرة الطائرة، والتي تقام في الفترة من 26 أغسطس إلى 11 سبتمبر 2022 في عشرة مدن روسية.

وصعد إلى النهائيات كل من بطل ووصيف البطولات القارية الخمس وهم 10 منتخبات، بالإضافة إلى روسيا المضيفة وبولندا حاملة اللقب، فيما جاء تأهل تونس كبطلة لأمم إفريقيا، أما مصر وقطر تأهلوا عبر التصنيف.

المجموعة الأولى: روسيا، صربيا، تونس، بورتوريكو، ستقام المباريات في العاصمة موسكو حيث المباراة الافتتاحية بين روسيا وتونس.

المجموعة الثانية: البرازيل، اليابان، كوبا، قطر، ستقام المباريات في مدينة كيميروفو.

المجموعة الثالثة: بولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، بلغاريا، ستقام المباريات في مدينة نوفوسيبيرسك.

المجموعة الرابعة: فرنسا، سلوفينيا، ألمانيا، الكاميرون، ستقام المباريات في مدينة أوفا،

المجموعة الخامسة: إيطاليا، كندا، تركيا، الصين، ستقام المباريات في مدينة يكاترينبرغ،

المجموعة السادسة: الأرجنتين، إيران، هولندا، مصر؛ ستقام المباريات في مدينة كراسنويارسك.

يذكر أن المنتخب التونسي هو أكثر المنتخبات العربية تتويجا قاريا في 9 مناسبات سنوات 1967، 1971، 1979، 1987، 1995، 1997، 1999، 2003، 2017.