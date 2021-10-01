3 منتخبات عربية تستعد للمشاركة في كأس العالم لكرة الطائرة في روسيا

وصعد إلى النهائيات كل من بطل ووصيف البطولات القارية الخمس وهم 10 منتخبات، بالإضافة إلى روسيا المضيفة وبولندا حاملة اللقب، فيما جاء تأهل تونس كبطلة لأمم إفريقيا، أما مصر وقطر تأهلوا عبر التصنيف.
المجموعة الأولى: روسيا، صربيا، تونس، بورتوريكو، ستقام المباريات في العاصمة موسكو حيث المباراة الافتتاحية بين روسيا وتونس.
المجموعة الثانية: البرازيل، اليابان، كوبا، قطر، ستقام المباريات في مدينة كيميروفو.
المجموعة الثالثة: بولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، بلغاريا، ستقام المباريات في مدينة نوفوسيبيرسك.
المجموعة الرابعة: فرنسا، سلوفينيا، ألمانيا، الكاميرون، ستقام المباريات في مدينة أوفا،
المجموعة الخامسة: إيطاليا، كندا، تركيا، الصين، ستقام المباريات في مدينة يكاترينبرغ،
المجموعة السادسة: الأرجنتين، إيران، هولندا، مصر؛ ستقام المباريات في مدينة كراسنويارسك.
HERE YOU GO!!!— Volleyball World (@volleyballworld) September 30, 2021
The Official Pools Of The FIVB #Volleyball Men's World Championship Russia 2022!
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يذكر أن المنتخب التونسي هو أكثر المنتخبات العربية تتويجا قاريا في 9 مناسبات سنوات 1967، 1971، 1979، 1987، 1995، 1997، 1999، 2003، 2017.
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