دعوة المواطنين لاستضافة مشجعين "أجانب" تثير جدلا واسعا وانتقادات في قطر

لم تتوقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، هذا الجدل الدائر حول المبادرة التي طرحتها، والتي يمكن من خلالها استضافة مشجعين من خارج البلاد في بيوت المواطنين، خلال فعاليات كرة القدم التي تستضيفها قطر.

المبادرة التي تحمل اسم "كن أنت المستضيف"، أثارت كثيرا من الجدل وسيلا من الانتقادات، فكان أكثر ما أغضب الرافضين فكرة استضافة أجانب غرباء في بيوتهم، وإشراكهم في حياتهم، محذرين من "الخطر والتهديد الذي تمثله هذه المبادرة لقيم الأسرة القطرية والمجتمع عموما".

في مبادرة تطلق لأول مرة في تاريخ بطولات كأس العالم تحت عنوان : كن أنت المستضيف

وهي مبادرة أطلقتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث تدعو من خلالها المواطنين والمقيمين لاستضافة المشجعين خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™️ 🏆

للتسجيل عبر الرابط https://t.co/yaFSX4aOJT pic.twitter.com/APMWd39ob2 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) September 26, 2021

كما استنكر قطريون ومقيمون طلب السلطات "المساعدة" من المواطنين، بعد كل ما رصد من أموال لاستضافة هذه الفعاليات، لكن مطلقي المبادرة ردوا بأن هذه المبادرة أولا اختيارية وليست إجبارية، وثانيا ليست طلبا للمساعدة بل إنها تستهدف "التعريف بأبرز السمات والعادات المميزة للمجتمع، والوجهات السياحية والثقافية المنتشرة بالبلاد".

غير صحيح ما يتم تداوله في بعض معايير توزيع الجمهور في مباردة #كن_أنت_المستضیف #مرسال_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/3mFgzA1EQz — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) September 27, 2021

وقال مطلقو المبادرة إن تفاصيلها وشروطها "أخذت بعين الاعتبار القيم المجتمعية القطرية"، وحددت شروطا "كأن تستضيف المرأة امرأة وأن تستضيف العائلة عائلة والرجل رجلا"، كما إنها تسمح لمن لهم أصدقاء أو أقرباء خارج قطر باستضافتهم.

خالد الجميلي مدير مشروع #كن_أنت_المستضیف باللجنة العليا للمشاريع والإرث: مبادرة " كن أنت المستضيف" تراعي كل محاذير العادات والتقاليد والقيم والدين الإسلامي #مرسال_قطر pic.twitter.com/2eoLB8WD6c — شبكة مرسال قطر (@Marsalqatar) September 28, 2021

بعض المغردين لفت الانتباه إلى أن وجود المشجعين الوافدين قد يزيد من انتشار فيروس كورونا، لكن شروط المبادرة تتضمن "أن يكون المستضيف والمستضاف حاصلين على جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا"، وتنص كذلك على "ضرورة احترام الإجراءات المعمول بها في قطر".

ويقول مغردون إن تقديم المبادرة بهذا الشكل "ربما كان مقصودا وكان بالون اختبار لتفاعل القطريين معها".

لكن خالد الجميلي مدير مشروع المبادرة قال إن المشروع "أطلق بناء على استبيان شارك فيه 2000 شخص وإن هناك 500 طلب استضافة تم تقديمه بالفعل".

لكن مغردين ردوا على ذلك بأن الاستبيان "لا يمثل القطريين الذين يتجاوز تعدادهم المليونين".

خالد الجميلي يوضح أن فكرة #كن_أنت_المستضیف انبثقت بعد توزيع استبيان على 2000 شخص أبدى معظمهم ترحيبهم بالفكرة وحاليا تم استقبال 500 طلب استضافة خاضعة لمعايير منضبطة وغير خارجة!

طيب شعب #قطر فوق المليونين شخص وجاي تكلمني عن ألفين شخص رحبوا !

حد قالكم إنهم ناطقين رسميين عن أهل قطر؟! — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد ﮼﮼🇶🇦 (@Ebtesam777) September 28, 2021

وتتيح "كن أنت المستضيف" للمواطنين والمقيمين استضافة مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم في محل الاستضافة الذي يختارونه، أي ليس بالضرورة في بيوتهم.

ويمكن استضافة ضيفين كحد أقصى في غرفة واحدة شريطة أن تكون هناك صلة بينهما (زوجين أو صديقين/ صديقتين من نفس الجنس).

مع احترامي قرار فاشل لان المستثمريين وضعوا اموالهم في مشاريع الضيافة ومن ضمن اهدافهم وقت كاس العالم وكاس العرب واللجنة توفر السكن المجاني للزوار في منازل المواطنين او المقيمين .. مثل هذا التصرف الغير مسؤول لم نراه في اي نسخة من نسخ كاس العالم

#كن_أنت_المستضیف — بن راشد الخاطر 🇶🇦 (@MBRAlkhater1) September 29, 2021

وقال فريق المبادرة إنه سوف يزور مكان الاستضافة قبل وصول الضيوف، للتأكد من توفر مساحة كافية للإقامة، منبها إلى أن المشاركة في المبادرة تقتصر على من تلقى الجرعة الكاملة من لقاح مضاد لكورونا، سواء الضيف أو المضيف.