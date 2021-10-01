قائمة منتخب مصر في مواجهة ليبيا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تشكيلة منتخب مصر في المباراة المقامة، اليوم الجمعة، ضد المنتخب الليبي، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وتضم القائمة حراس المرمى محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد بسام، بينما المدافعون هم أحمد فتوح وأيمن أشرف ومحمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي.

وتشمل قائمة لاعبي الوسط محمد صلاح ومحمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي وإبراهيم عادل وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد سيد "زيزو".

بينما سيتولى كل من أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد مهمة الهجوم خلال المبارة.

ويتولى البرتغالي، كارلوس كيروش، قيادة منتخب مصر لكرة القدم لأول مرة في مباراته مع ليبيا.

يشار إلى أن مباراة مصر وليبيا تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والتي ستقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الثامن من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبعدها مباشرة مباراة الإياب بالجولة الرابعة المقرر إقامتها في ليبيا، في 11 من الشهر نفسه.

ويتصدر المنتخب الليبي ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بـ6 نقاط، يعقبه المنتخب المصري بـ4 نقاط، ثم الجابون بنقطة وحيدة، ويأتي منتخب أنجولا في المرتبة الرابعة دون رصيد من النقاط.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك