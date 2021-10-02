كيف تفاعل المصريون مع قرار استبعاد قفشة وشريف من المنتخب

أثار قرار استبعاد لاعبيّ النادي الأهلي، محمد مجدي قفشة ومحمد شريف، من قائمة المنتخب المصري لكرة القدم، تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعدما أعلن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم كارلوس كيروش، تشكيلة منتخب مصر في المباراة المقامة، أمس الجمعة، ضد المنتخب الليبي، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

انا ماتفرجتش على ماتش المنتخب امبارح يا جماعه.. هو قفشة ومصطفى وشريف كانوا وحشين اوي ولا ايه؟ — Mido (@midoahm) October 1, 2021

وأعرب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من استبعاد المهاجم محمد شريف وصانع الألعاب محمد مجدي قفشة خاصة في ظل تألقهما خلال الموسم الماضي مع ناديهما وأدائهما المؤثر مع المنتخب، حتى أن محمد شريف سجل هدفين في آخر مباراة شارك فيها مع المنتخب، وكانت المباراة الودية أمام منتخب ليبيريا.

كيروش يفاجئ الكل باستبعاد قفشة وشريف ..حتي اللي حواليه تفاجئوا..

بعيدا عن ان قفشة وشريف مهمين لكن كيروش شاف حاجة كلنا مش شايفنها .. لكن ايه هي !!!! — شادي عيسي (@ShadyEisa) October 1, 2021

وشارك عدد من المشاهير وخبراء كرة القدم الجماهير في التعليق على قرار استبعاد ثنائي الأهلي، وكان من بينهم لاعب منتخب مصر السابق والإعلامي، أحمد حسام ميدو، والفنان نبيل الحلفاوي، وحارس منتخب مصر السابق والإعلامي أحمد شوبير.

كل الاحترام لكيروش وجهازه المعاون في اختياراته ولكن عندما يتم استبعاد هداف الدورى وصاحب الهدفين في المباراه الوديه الوحيده محمد شريف وايضا استبعاد واحد من افضل لاعبي الموسم الماضي مجدي قفشه يبقي حقنا نتساءل وبشده ماهي الاسباب!!!؟؟؟ — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) October 1, 2021

وأعرب الخبراء ومشاهير الإعلام عن دهشتهم، من قرار كيروش، فيما حاول البعض في تقديم تفسيرات قائمة على اجتهادات للقرار الذي رآه البعض صادما.

ولحسم هذا الجدل، قرر كيروش عقد مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل للرد علي التساؤلات بشأن استبعاد الثنائي محمد مجدي قفشة ومحمد شريف من قائمة منتخب، ومن المقرر أيضا أن يحسم كيروس الجدل حول شارة القيادة بعد انضمام أحمد فتحي للمنتخب وهل سيتم منح شارة القيادة لمحمد صلاح أم لا، بحسب صحيفة "الشروق".

يذكر أن تشكيلة منتخب مصر في المباراة ضد المنتخب الليبي تضم في حراسة المرمى محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد بسام، بينما المدافعون هم أحمد فتوح وأيمن أشرف ومحمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي.

وتشمل قائمة لاعبي الوسط محمد صلاح ومحمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي وإبراهيم عادل وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد سيد "زيزو"، بينما سيتولى كل من أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد مهمة الهجوم خلال المبارة.