صلاح وماني يردان على تخفيض تقييمهما في لعبة "فيفا 22"... فيديو

أعرب لاعب ليفربول المصري محمد صلاح عن استيائه من التقييم الجديد في لعبة" فيفا 22"، حيث حصل صلاح على تقييم 89، أقلّ بدرجة واحدة من النسخة الماضية "فيفا 21"؛ وهو ما أثار استغرابه عند تلقّيه البطاقة.
ونشر ليفربول شريط فيديو يظهر خلاله ثنائيّ الفريق فيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون، أثناء تقديمهما صناديق اللعبة والبطاقات إلى كلّ لاعب.
"This could get aggressive!" 👀— Liverpool FC (@LFC) October 1, 2021
Enjoy the Reds' reactions as @VirgilvDijk and @andrewrobertso5 deliver this year's ratings 🤣 @EASPORTSFIFA | #FIFA22 pic.twitter.com/gs3FIpYXrE
وسأل روبرتسون صلاح: "لماذا تمّ خفض تقييمك يا مو؟ لقد منحت درجة أقلّ"، ليردّ المصريّ مستغرباً: "لا أعلم".
Salah and Mane react to their FIFA downgrade 😂 pic.twitter.com/Qcv7PVNwfa— Samue (@SamueILFC) October 1, 2021
أضاف صلاح متسائلاً: "هل انخفضت كذلك قوّة التسديد لديّ؟ هل يجب أن أسجّل أهدافاً أقلّ لأحصل على درجة أعلى أم ماذا؟".
بدوره، قال السنغالي ساديو ماني عن تقييمه: "أنا لست سعيداً، لست سعيداً".
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