صلاح وماني يردان على تخفيض تقييمهما في لعبة "فيفا 22"... فيديو

أصدرت شركة "EASports" المشغل الرسمي للعبة "فيفا" الشعبية في نهاية أيلول/سيبتمبر الماضي الإصدار الحديث من اللعبة لعام 2022، مع تقييم كل اللاعبين حسب أدائهم وبطولاتهم في الموسم الماضي.

أعرب لاعب ليفربول المصري محمد صلاح عن استيائه من التقييم الجديد في لعبة" فيفا 22"، حيث حصل صلاح على تقييم 89، أقلّ بدرجة واحدة من النسخة الماضية "فيفا 21"؛ وهو ما أثار استغرابه عند تلقّيه البطاقة.

ونشر ليفربول شريط فيديو يظهر خلاله ثنائيّ الفريق فيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون، أثناء تقديمهما صناديق اللعبة والبطاقات إلى كلّ لاعب.

وسأل روبرتسون صلاح: "لماذا تمّ خفض تقييمك يا مو؟ لقد منحت درجة أقلّ"، ليردّ المصريّ مستغرباً: "لا أعلم".

Salah and Mane react to their FIFA downgrade 😂 pic.twitter.com/Qcv7PVNwfa — Samue (@SamueILFC) October 1, 2021

أضاف صلاح متسائلاً: "هل انخفضت كذلك قوّة التسديد لديّ؟ هل يجب أن أسجّل أهدافاً أقلّ لأحصل على درجة أعلى أم ماذا؟".

بدوره، قال السنغالي ساديو ماني عن تقييمه: "أنا لست سعيداً، لست سعيداً".