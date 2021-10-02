هل ينوي الدحيل القطري فعلا الاستغناء عن فرجاني ساسي؟

آثار الإعلامي المصري، مهيب عبد الهادي، مساء أمس الجمعة، الجدل، عندما كشف عن أن فريق الدحيل القطري قرر الاستغناء عن لاعبه الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وأضاف عبد الهادي، عبر حسابة الشخصي على "فيسبوك"، أن الفريق القطري قرر رحيل فرجاني ساسي بسبب تراجع مستواه الفني مع الفريق، مشيرا إلى أن النجم التونسي لم يقضى مدة كبيرة مع الفريق القطري حيث انضم لهم منذ شهرين.

ولكن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق القطري، خرج ونفى نية الفريق القطري في رحيل الدولي التونسي، مضيفا أن الفريق قد أغلق قائمة الفريق من الأجانب وليس هناك أي نية في رحيل اللاعب في موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بسبب حاجة الفريق إلى خدمات اللاعب في الموسم الكروي المقبل.

وكان الدحيل القطري أعلن في يوليو/ تموز الماضي، عن ضم نجم المنتخب التونسي، لاعب نادي "الزمالك" المصري السابق، فرجاني ساسي، إلى صفوفه.

وعرض نادي الدحيل القطري في بيانه الرسمي، نبذة عن مشوار فرجاني ساسي، فأشار إلى أنه يبلغ من العمر 29 عاما، وولد في 18 مارس/ آذار، واستهل مسيرته المهنية مع نادي الصفاقصي التونسي، ومنه انتقل إلى تجربة احتراف في الدوري الفرنسي مع فريق ميتز، يليه تجارب في نوادي الترجي التونسي والنصر السعودي والزمالك المصري.