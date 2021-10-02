لابورتا يفصل في قضية استمرار كومان مع برشلونة

وأكد لابورتا رسميا، في تصريحات صحفية استمرار المدرب الهولندي رونالد كومان مع النادي مهما كانت نتيجة مباراة البلوغرانا مع أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، قائلا "مهما يحدث اليوم، (أمام أتلتيكو مدريد) كومان سيستمر، إنه يستحق الثقة، إنه مرجع لبرشلونة وقرر أن يأتي في وقت صعب، إنه يثق بالفريق، يجب أن نمنحه الثقة"، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

💣💥 "Con independencia del resultado, Koeman seguirá siendo el entrenador" https://t.co/3Cnk6pLdoz — MARCA (@marca) October 2, 2021

وأضاف :"علاقتي مع كومان جيدة، أطلب من الجماهير أن تثق بالمدرب".

هذا وأشارت بعض التقارير إلى قرب إقالة رونالد كومان خاصة بعد هزيمة برشلونة أمام مضيفه نادي بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ"، وهي الثانية للعملاق الكتالوني بعد الأولى في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونخ الألماني، في مستهل مشوارها في البطولة.

وفي منافسات الدوري الإسباني حقق نادي برشلونة فوزا وحيدا في آخر 5 مباريات، مقابل تعادلين وخسارتين.