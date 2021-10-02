لاعب إيفرتون يسجل هدفا في مانشستر يونايتد ويحتفل به على طريقة رونالدو... فيديو

انتهت المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد، وضيفه إيفرتون بالتعادل (1-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي الدقيقة 43 من المباراة، سجل اللاعب أنتوني مارسيال هدف التقدم لفريق مانشستر يونايتد، ولكن بعد 22 دقيقة رد لاعب خط الوسط أندروس تاونسيند بهدف التعادل لفريق إيفرتون.

أندروس تاونسند سجل هدف التعادل لـ إيفرتون واحتفل على طريقة رونالدو أمام جماهير اليونايتد 😅#توووفه #MUNEVE pic.twitter.com/fcmlHAa5ih — صحيفة توووفه الرياضية (@toofa_om) October 2, 2021

​وعقب إحراز هدفه، احتفل تاونسيند به على طريقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة استفزاز لرونالدو.

ووفقا لهذه النتيجة أصبح رصيد مانشستر يونايتد 14 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، بعد ليفربول المتصدر، بينما تقدم فريق إيفرتون للمركز الثالث برصيد 14 نقطة.