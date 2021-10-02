تشيلسي يعود إلى طريق الانتصارات بفوز مثير على ساوثامبتون

عاد تشيلسي إلى طريق الانتصارات اليوم السبت بفوزه المثير على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين في الدقائق الأخيرة جعل النتيجة 3-1 لمصلحته.

ووضع تريفور تشالوباه مدافع تشيلسي الفريق اللندني في المقدمة في الدقيقة التاسعة لكن ساوثامبتون أدرك التعادل من ركلة جزاء نفذها جيمس وارد-براوس في الدقيقة 61 بعد مخالفة من تشيلويل ضد مدافع تشيلسي السابق تينو ليفرامنتو.

وحصل وارد-براوس على بطاقة حمراء مباشرة بعد 16 دقيقة لاحقة بسبب مخالفة ضد جورجينيو لتنتقل السيطرة إلى تشيلسي.

وفي الدقيقة 84 هز فيرنر الشباك من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية من القائد سيزار أزبليكويتا وبعد خمس دقائق أخرى عوض تشيلويل تسببه في ركلة الجزاء بتسجيل الهدف الثالث بعد فوضى أمام المرمى.

وبهذا الانتصار قفز تشيلسي إلى صدارة الترتيب قبل قمة الأحد بين ليفربول ومانشستر سيتي. وبقي ساوثامبتون، الذي لم يحقق أي فوز هذا الموسم، على حافة منطقة الهبوط.