للمرة الأولى... الإثيوبي سيساي ليما والكينية جويسلين جيبكوسجي يفوزان بماراثون لندن

فاز العداء الإثيوبي سيساي ليما بلقب ماراثون لندن للرجال، اليوم الأحد، فيما فازت العداءة الكينية جوسلين جيبكوسجي بلقب السيدات، ليكون هذا التتويج هو الأول لهما في مسيرتهما.

تفوق ليما الذي صعد على منصة التتويج العام الماضي، مسجلا ساعتين وأربع دقائق وثانية واحدة، وبفارق 27 ثانية على الكيني فينسنت كيبتشوما الذي احتل المركز الثاني في حين حصل موسينيت جيريميو على المركز الثالث، واحتل حامل اللقب شورا كيتاتا المركز السادس.

وأنهت جوسلين السباق، في زمن بلغ ساعتين و17 دقيقة و43 ثانية، بينما تراجعت حاملة اللقب وصاحبة الرقم القياسي العالمي بريجيد كوسجي إلى مركز متأخر.

© REUTERS / MATTHEW CHILDS الإثيوبي سيساي ليما والكينية جويسلين جيبكوسجي يفوزان بماراثون لندن

وتفوقت جيبكوسجي بفارق 15 ثانية على الإثيوبية ديجيتو أزيميراو التي احتلت المركز الثاني، بينما جاءت أشيتي بيكيري في المركز الثالث.