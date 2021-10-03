ميسي يشهد أول هزيمة له مع باريس سان جيرمان

عانى نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من أول هزيمة له كلاعب ضمن صفوف باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، حيث خسر فريقه 2-0 أمام رين ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسدد النجم الأرجنتيني كرة في العارضة من ركلة حرة خلال الشوط الأول على ملعب روازون بارك، قبل أن يسجل غايتان لابورد لرين قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وهو هدفه السادس في الدوري ليتصدر قائمة الهدافين.

وسجل فلافيان تايت بعد أقل من 20 ثانية من بداية الشوط الثاني ليضاعف التقدم، فيما أضاع كيليان مبابي هدفا ألغي بداعي التسلل، ليقطع رين بذلم سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان التي استمرت ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم.

من جانبه قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد لكننا لعبنا أفضل 25-30 دقيقة هذا الموسم، من المؤسف أننا لم نسجل، استقبلنا هدفين كان من الصعب تسديدهما".

وتعد هذه الخسارة الأولى لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي منذ أبريل/ نيسان عندما خسر 1-صفر على أرضه أمام ليل بطل الموسم الماضي.

وقال بوكيتينو: "بشكل عام، أنا راض، لقد صنعنا الكثير من الفرص. سجل رين هدفه الأول وكان للهدف تأثير عاطفي كبير".

وتابع: "لا أحب أن أخسر، هناك القليل من الغضب. أن نخسر 2-0 بعد فترة جيدة، نشعر بخيبة أمل لأننا لم ننهي ما كان لدينا. إنه يتركنا نشعر بالمرارة وخيبة الأمل بعض الشيء".

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