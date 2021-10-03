مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تنتهي بأهداف التعادل... فيديو

تعادل فريقا مانشستر سيتي وليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، وهي المباراة التي شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح.

ونجح لاعبو مانشستر سيتي في تحويل تأخر فريقهم مرتين إلى تعادل 2-2 مع ليفربول في مواجهة مثيرة، حيث تعثر السيتي رغم سيطرته في الشوط الأول، وتقدم ليفربول في الدقيقة 59 عندما مرر محمد صلاح إلى ساديو ماني ليسدد بثقة في شباك الحارس إيدرسون.

ولم يلبث السيتي كثيرا حتى تعادل بعد عشر دقائق عندما توغل جابرييل جيسوس من اليمين تاركا أربعة من مدافعي ليفربول خلفه ثم مرر إلى فيل فودن ليسدد نحو القائم البعيد، فيما عاد صلاح للتألق ليضع أصحاب الأرض في المقدمة مرة أخرى بمهارة فردية رائعة بعد أن تلاعب بجواو كانسيلو وإيمريك لابورت قبل أن يهز الشباك.

واختتم السيتي المباراة بهدف التعادل حين وجد فودن مساحة في اليسار لينقل الكرة للخلف إلى كيفن دي بروين الذي سدد بقوة وغيرت الكرة اتجاهها قليلا بعد الاصطدام بجويل ماتيب قبل الوصول لشباك أليسون.