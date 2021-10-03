ليفربول يحتفي بـ"الملك" محمد صلاح... "ما أروع هذا الرجل"

وتعادل ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-2، في المبارة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مباريات المرحلة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي ليفربول ساديو ماني في الدقيقة 59، ومحمد صلاح بهدف مذهل في الدقيقة 76.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول على "فيسبوك" احتفاءً بصلاح: "ما أروع هذا الرجل! الملك يملك قلوب الجميع عندما يراقص -محبوبته- كرة القدم". وحرصت الصفحة على وضع علم مصر بجوار التعليق الذي رافقه صورة لصلاح وهو يحيي الجمهور بعد هدفه الجميل.

وسجل لمانشستر سيتي فيل فودين في الدقيقة 69، وكيفن دي بروين في الدقيقة 81 من عمر المبارة ليتعادل الفريقان ويحصل كل واحد منهما على نقطة واحدة، ويحتل ليفربول المركز الثاتي برصده 15 نقطة، ومانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ويهديان تشيلسي صدارة جدول الدوري.

ورغم التعادل احتفى الجميع بهدف صلاح، خاصة أنه بهدف الليلة وصل إلى الهدف رقم 6 هذا الموسم، متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتفوقا على أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد، ليشتعل من جديد الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال الجولة السابعة من المسابقة.