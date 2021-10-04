صلاح "يغرد" بعد لقاء سيتي "أردنا الفوز لكن الأمور لم تنته بعد"

نشر نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، على صفحته الرسمية في "تويتر" تغريدة، اليوم الاثنين 4 أكتوبر، تحدث فيها عن الرغبة بتحقيق لقب الدوري.

وتحدث صلاح بالتغريدة في البداية عن رغبة فريقه يوم أمس بالفوز باللقاء الذي جمعهم مع مانشستر سيتي، والرغبة بالفوز ببطولة الدوري الممتاز لهذا العام.

We really wanted to win this one but we’re still in the game. We’re going for the title and we have what it takes. pic.twitter.com/JDnr2YMwHE — Mohamed Salah (@MoSalah) October 4, 2021

وساهم صلاح في تسجيل فريقه لهدفين في لقاء يوم أمس، حيث صنع هدفا وسجل آخر.

وأكد صلاح، في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن هدفه في شباك مانشستر سيتي، كان يجب أن يحسم الفوز للريدز، مشيراً إلى أنه يحتاج لمشاهدته مرة أخرى.

وأعرب عن عدم حزنه لعدم حسم هذا الهدف اللقاء، واصفا إياها بالهدف الجيد. وأضاف أن "الأمر كان صعباً لأن لاعبي السيتي احتفظوا بالكرة كثيراً وسيطروا على المباراة منذ البداية".

وختم صلاح تصريحاته بالقول: "يجب أن أكون عادلاً، إنهم يخلقون الكثير من الفرص ويحتفظون بالكرة كثيراً، أتمنى أن أقول لا ولكن من العدل أن أقول نعم، لقد حصلوا على العديد من الفرص والتعادل نتيجة عادلة".