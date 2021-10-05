صحيفة تكشف شرط محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

وقالت صحيفة "إندبندنت " البريطانية إن "محمد صلاح اشترط راتب يتراوح ما بين 300 و380 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا"، مؤكدة أن المشكلة الآن تتمثل في أن اللاعب بلغ سن التاسعة والعشرين، لذا سيكون الأمر مخالفا لقواعد كرة القدم فيما يتعلق بمنح عقود كبيرة مع بلوغ اللاعبين الثلاثينيات من عمرهم.

وأضافت الصحيفة أن "هذا لا يعني أن صلاح يتراجع الآن"، مشيرة إلى الحقائق القديمة التي تقول إن أواخر العشرينات تمثل ذروة اللاعب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم المصري محمد صلاح في يونيو/ حزيران 2023، وأسهم في تسجيل أكبر عدد من الأهداف حتى الآن في الموسم (2021-22) أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات.

واحتفى نادي ليفربول الإنجليزي بمحمد صلاح، يوم الأحد الماضي، وكتب الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك" احتفاءً بصلاح: "ما أروع هذا الرجل! الملك يملك قلوب الجميع عندما يراقص -محبوبته- كرة القدم".

وسجل لمانشستر سيتي فيل فودين في الدقيقة 69، وكيفن دي بروين في الدقيقة 81 من عمر المبارة ليتعادل الفريقان ويحصل كل واحد منهما على نقطة واحدة، ويحتل ليفربول المركز الثاتي برصده 15 نقطة، ومانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ويهديان تشيلسي صدارة جدول الدوري.

ورغم التعادل احتفى الجميع بهدف صلاح، خاصة أنه وصل إلى الهدف رقم 6 هذا الموسم، متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتفوقا على أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد، ليشتعل من جديد الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال الجولة السابعة من المسابقة.

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