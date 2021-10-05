لاعب برازيلي يعتدي على حكم مباراة "بشكل وحشي"... والشرطة تعتقله (فيديو)

أظهر مقطع مصور اعتداء لاعب نادي "ساو باولو" البرازيلي على حكم المباراة بشكل وحشي على أرض الملعب أثناء مباراة ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية، على ملعب إدموندو فيكس.

وفي المقطع يظهر قيام اللاعب ويليام ريبيرو بالاعتداء على حكم المباراة رودريجو كريفيلارو، فيسقطه أرضا ويركله بقدمه على رأسه قبل أن يتدخل عدد من اللاعبين ليمسكوا اللاعب ويطلبوا الإسعاف.

ودخلت سيارة إسعاف إلى الملعب ونقلت الحكم إلى المستشفى، وكذلك اقتحمت شرطة فينانسيو أيريس، الملعب واعتقلت اللاعب.

Lance mais detalhado da agressão de William Ribeiro ao árbitro Rodrigo Crivellaro.



Percebem que, após agredir o árbitro, William tentou agredir um jogador adversário.pic.twitter.com/itfQ0QnsFn — FutebolNews (@realfutebolnews) October 5, 2021

​ووفقا لوسائل إعلام برازيلية، اعتدى ويليام على حكم المباراة بعدما منحه بطاقة صفراء، أثناء مباراة ساوباولو ضد جواراني دي فينانسيو أيريس، وأنهيت المباراة على الفور من قبل المنظمين، عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح جواراني.

من جانبه أصدر نادي ساوباولو بيانا بعد الحادث أعرب فيه عن أسفه، مشددا على أنه "لا توجد بطولة تستحق المغامرة بحياة إنسان. أمنياتنا للحكم رودريجو كريفيلارو بتحسن حالته. لا شيء يبرر العدوان".

وتحدثت بعض التقارير أنه بعيدا عن العقوبة الرياضية التي سيواجهها اللاعب، فهو يواجه الآن تهمة الشروع في القتل، وتم تعيين محام له لمتابعة إجراءات القضية.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الحالة الصحية للحكم مستقرة، وأنه بخير ومستيقظ. لكنه "مرتبك بعض الشيء".