كارلوس كيروش يكشف عن "الطريقة الوحيدة" لنجاح المنتخب المصري قبل مواجهة ليبيا

وجه مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى فريقه قبل أن يواجه المنتخب الليبي يوم الجمعة المقبلة، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وغرد البرتغالي الجنسية، كيروش، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن "الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تضمن بها مصر النجاح هي أن تكون ملتزمة دائما بأن تكون أفضل وأقوى، وأن تطور ثقافة فريق رابح".

#roadtoqatar2022

The only way Egypt can guarantee success is to always be committed to being better, stronger, and to developing a winning team culture. CQ #EFA pic.twitter.com/faIhS5rBWs — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) October 5, 2021

وسيواجه المنتخب المصري نظيره الليبي يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقام في قطر، بعد ذلك مباراة الجولة الرابعة يوم 11 من الشهر نفسه.

وتشهد مواجهة منتخب ليبيا، يوم الجمعة، أول قيادة لكارلوس كيروش للمنتخب المصري لكرة القدم.

وأكد كيروش في مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين أن المنتخب الليبي قوي بدليل تصدره للمجموعة، ولكنه درسه جيدا ورصد نقاط ضعفه وقوته.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأسبوع الماضي، القائمة النهائية للاعبين المشاركين في مباراة المنتخب المصري لكرة القدم ضد نظيره الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.

وفي الشهر الماضي، أعلن رسميا عن تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول، بعد أن تم إقالة المدير الفني السابق، حسام البدري، بعد سوء الأداء والتعادل أمام الجابون 1-1 في الجولة الثانية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك