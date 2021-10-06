حقيقة وفاة لاعب الأهلي المصري السابق مؤمن زكريا... صورة

كشفت ريهام الشيمي، زوجة لاعب النادي الأهلي المصري، مؤمن زكريا، حقيقة وفاة زوجها، بعدما تردد الخبر أمس الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ريهام الشيمي، صورة للمنشور المتداول عن وفاة زوجها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستغرام"، قائلة

View this post on Instagram A post shared by Reham El Shemy (@rehamroka640)

وبدأت قصة معاناة مؤمن زكريا مع المرض، أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير/ كانون الثاني 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة، وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.

وأصيب اللاعب المصري بمرض ضمور العضلات والذي يعد من الأمراض السريعة الانتشار في الجسم، حيث إنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك.