المنتخب البلجيكي يجري تغييرا جديدا على تشكيلته بعد إصابة هازارد

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إن تورجان هازارد سيغيب عن نهائيات دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الحالي بسبب إصابة في الكاحل، مما أجبر الفريق على إجراء تغيير آخر في التشكيلة قبل البطولة المصغرة التي تستضيفها إيطاليا.

ويعاني هازارد من إصابة في كاحله منذ عدة أسابيع، ولم ينضم للتشكيلة التي سافرت اليوم لإيطاليا رغم خضوعه للعلاج لمدة يومين قبل السفر لمواجهة فرنسا في قبل النهائي في تورينو غدا.

وحل محل هازارد المدافع أرتور تياتي الذي لم يشارك في أي مباراة دولية من قبل.

واختير تياتي (21 عاما) قلب دفاع بولونيا كبديل لهازارد في التشكيلة التي تضم 24 لاعبا بسبب مخاوف تتعلق أيضا بلياقة جيسون ديناير الذي لا يزال يتعافى من إصابة عضلية.

ومن المتوقع أن يجلس تياتي على مقاعد البدلاء في مباراة الغد، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، استدعت بلجيكا توماس فوكيه ليحل محل توماس مونييه المصاب.