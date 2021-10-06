إسبانيا تنهي لعنة 50 عاما وتقصي الطليان وتتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية

وحجز الماتادور الإسباني مقعده في نهائي دوري الأمم الأوروبية بفوزه على الأزوري الإيطالي بهدفين مقابل هدف وحيد.
#NationsLeague #ITAESP— FOOTGOALS (@FOOTGOALS10) October 6, 2021
Red card Bonucci 🔴🎥
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وأوقف المنتخب الإسباني بفوزه على الطليان في عقر داره كاسرا رقمهم القياسي بعدم الخسارة على أرضهم منذ سبتمبر/أيلول 2016.
#NationsLeague #ITAESP— FOOTGOALS (@FOOTGOALS10) October 6, 2021
Italy 0-[2] Spain | GOAL! Torres 🔥🎥
LIVE Stream here @FOOTLIVE27 pic.twitter.com/9ak6anGRtB
كما أن تلك المباراة هي الأولى التي يستقبل فيها أبناء روبرتو مانشيني هدفين في مباراة واحدة منذ يونيو/حزيران 2018.
وتلك تعتبر المباراة الأولى التي يخسر فيها منتخب إيطاليا على أرضه أمام إسبانيا منذ فبراير/شباط عام 1971.
#NationsLeague— FOOTGOALS (@FOOTGOALS10) October 6, 2021
Italy [1]-2 Spain | GOAL! Pellegrini 🎥
LIVE Stream here @FOOTLIVE27pic.twitter.com/MM03DR7dai
وسجل ثنائية منتخب إسبانيا فيران توريس، ليكون أول لاعب يسجل ثنائية في مرمى المنتخب الإيطالي في عقر دارهم منذ ثنائية اللاعب البيلاروسي ماكسيم روماشيشينكو ، في أكتوبر/تشرين الأول 2004.
وسجل هدف منتخب إيطاليا الوحيد نجمه الشاب، بليغريني.
ويعد فوز الإسبان بمثابة ثأر لخسارتهم بركلات الترجيح أمام إيطاليا في قبل نهائي أمم أوروبا قبل أشهر قليلة.
Caps needed to score 11 goals for Spain:— Squawka Football (@Squawka) October 6, 2021
◎ Fernando Torres - 31
◉ Ferran Torres - 21
And they both put one past a Gigi in the Italy goal. 👀 pic.twitter.com/G5lAzJXzl1
موسيلتقي منتخب إسبانيا مع الفائز من مواجهة فرنسا وبلجيكا غدا في ملعب السان سيرو، على أن يقام النهائي في 10 أكتوبر الجاري فيما سيلعب الخاسر مع إيطاليا على مباراة تحديد المركز الثالث في ملعب يوفنتوس.
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