"العفو الدولية" تحث الدوري الإنجليزي الممتاز على منع السعودية من شراء نادي نيوكاسل

حثت منظمة العفو الدولية الدوري الإنجليزي الممتاز على إعادة النظر في سجل حقوق الإنسان "المروع" (حسب تعبيرها) للمملكة العربية السعودية قبل أن يعطي الضوء الأخضر لاتحاد الشركات الذي تقوده السعودية لشراء نيوكاسل.

جاءت الدعوة من منظمة العفو الدولية، التي تريد أيضًا أن يقدم الدوري الإنجليزي الممتاز اختبارًا للمالكين والمديرين الجدد والذي من شأنه أن يتضمن التركيز على جوانب حقوق الإنسان.

من المتوقع أن تتم الموافقة على صفقة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق اليوم الخميس، لكن الرئيس التنفيذي لمنظمة العفو البريطانية، ساشا ديشموخ، قال إن الصفقة تمثل "محاولة واضحة من قبل السلطات السعودية لغسيل سجلها في مجال حقوق الإنسان بسحر القمة كرة القدم"، بحسب ما ذكرت صحيفة "theguardian" البريطانية.

Amnesty urges Premier League to block Saudi-backed takeover of Newcastle https://t.co/KXcAHj2yvz — The Guardian (@guardian) October 7, 2021

​ولفتت الصحيفة في مقال سابق يوم أمس الأربعاء، إلى أنه قبل أشهر كان صندوق الثروة السيادية السعودي في طريقه للاستحواذ على نيوكاسل، لكن اتهام قطر بانتهاك المملكة حقوق قنواتها في السعودية عن طريق قنوات "بي أوت كيو" أعاق إتمام الصفقة.

وقال مصدر من داخل نيوكاسل: "انتهاء عملية قرصنة بي آوت كيو، ورفع الحظر على بي إن سبورتس في السعودية، سيجعل الطريق ممهدا للاستحواذ على نيوكاسل".

ورفضت إدارة نيوكاسل إصدار أي بيانات رسمية للتعليق على تلك التقارير، فيما لم يصدر أي بيان من صندوق الثروة السيادية السعودية حول تلك التقارير أيضا.