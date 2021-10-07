إعلام: السعودية تستحوذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي والإعلان الرسمي اليوم

أعلنت صحيفة "ذا آثلتيك" انتهاء السعودية من شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي بعد قرابة 18 شهرا من المفاوضات، منوهة إلى أن الإعلان الرسمي قد يكون اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة: ملحمة الاستحواذ التي استمرت 18 شهرًا وشهدت تورط النادي في نزاعات قانونية مع الدوري الإنجليزي، أقرب إلى الحل أكثر من أي وقت مضى.

من المتوقع أن تتم الموافقة على صفقة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت لاحق اليوم الخميس.

وقال مصدر من داخل نيوكاسل: "انتهاء عملية قرصنة بي آوت كيو، ورفع الحظر على بي إن سبورتس في السعودية، سيجعل الطريق ممهدا للاستحواذ على نيوكاسل".

ورفضت إدارة نيوكاسل إصدار أي بيانات رسمية للتعليق على تلك التقارير، فيما لم يصدر أي بيان من صندوق الثروة السيادية السعودية حول تلك التقارير أيضا.