صندوق الاستثمارات السعودي: أكملنا الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل الإنجليزي

قال الصندوق السيادي، اليوم الخميس، إن مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكملت صفقة استحواذ كاملة على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الصندوق في بيان على تويتر: "أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأكد نادي نيوكاسل الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إكمال عملية الاستحواذ.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021

ونشر الصندوق تغريدة أخرى لتعليق ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة على عملية الاستحواذ، الذي قال: "نسعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، ونشكر جماهير نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق على مر السنين، ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي".

كما علق معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ #صندوق_الاستثمارات_العامة على عملية الاستحواذ pic.twitter.com/FrYhSG0jiE — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) October 7, 2021

ونشر حساب "سوكر365" فرحة هيستيرية لمشجعي نادي نيوكاسل بعد الإعلان الرسمي عن الصفقة التي تقدر بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني.

Los hinchas del Newcastle están festejando el título por anticipado 😅

Desde hoy, son el club más rico del planeta. pic.twitter.com/CSX3edUXUA — 365Scores (@365ScoresApp) October 7, 2021

وكانت صحيفة "ذا آثلتيك" قد أعلنت، قبل ساعتين من الاعلان الرسمي، انتهاء السعودية من شراء نادي نيوكاسل الإنجليزي بعد قرابة 18 شهرا من المفاوضات، منوهة إلى أن الإعلان الرسمي قد يكون اليوم الخميس.