جماهير نيوكاسل تحتفل أمام ملعب الفريق بعد إتمام استحواذ السعودية على النادي... فيديو وصور

ونشرت وسائل إعلام ومنصات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي جماهير النادي وهي تهتف فرحا بهذه الخطوة التي برأيهم ستدر خزائن النادي بالأموال الوفيرة لاستقدام النجوم من أرجاء العالم، وبالتالي المنافسة على الألقاب.

وفيما لم يذكر البيان قيمة الصفقة، أشارت تقارير صباح اليوم إلى أن الصفقة تقدر بـ300 مليون جنيه استرليني بعد موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيديو:



جماهير نادي #نيوكاسل يحتفلون بعد الإعلان الرسمي لانتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات السعودي.



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pic.twitter.com/4ejRQqOsCY — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 7, 2021

ويعد نيوكاسل أحد أعرق الأندية في إنجلترا، حيث تم تأسيسه قبل 128 عاما، وتحديدا في 9 ديسمبر/كانون الأول 1892.

الجدير ذكره أن نيوكاسل سبق له الفوز بدوري الدرجة الثانية في أكثر من مناسبة، كان آخرها في موسم 2016-2017، بالإضافة إلى 4 ألقاب في دوري الدرجة الأولى، و6 في كأس الاتحاد، بجانب لقب وحيد في الدرع الخيرية.

مباشر من خريطة السناب جماهير نادي #نيوكاسل العريق تحتفل وترفع صور الامير محمد بن سلمان والعلم السعودي في الشوارع وامام المقر 🇸🇦🤍#NUFC pic.twitter.com/qXeW0AxKDf — سلمان بن حثلين (@S_H_188) October 7, 2021

وحقق نيوكاسل لقبين أوروبيين فقط، وهما كأس المعارض عام 1969، وكأس إنترتوتو في نسخة 2006.

ويأتي نادي نيوكاسل في المركز الـ 19، قبل الأخير، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي، بعد خوض نحو 7 جولات وبرصيد 3 نقاط فقط.

جماهير نادي نيوكاسل تحتفل على طريقتها الخاصة بعد استحواذ صندوق الاستثمارات على النادي.#نيوكاسل_سعودي

#NUFC



pic.twitter.com/Xs6X0sVSUz — أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 7, 2021

ويتصدر نادي تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، يليه في المرتبة الثانية نادي ليفربول برصيد 15 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد والسيتي في المركزين الثالث والرابع، بعد حصول كل منهما على 14 نقطة.