أغنى 5 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز..."3 ملاك عرب"

دخل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي التاريخ من أوسع أبوابه بعد أن بات أغنى ناد في العالم بمجرد إعلان صندوق الاستثمار السعودي الاستحواذ عليه، يوم أمس الخميس.

ليزيح نادي مانشستر سيتي عن عرش أغنى الأندية الإنجليزية، وليصبح النادي الإنجليزي الثالث الذي يستحوذ عليه ملاك عرب بعد أستون فيلا المملوك لرجل الأعمال المصري ناصف ساويرس منذ عام 2018، ومانشستر سيتي المملوك لمجموعة "سيتي فوتبول غروب" الإماراتية التي اشترت النادي عام 2008.

أغنى خمس ملاك في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- نيوكاسل يونايتد: المالك صندوق الاستثمارات السعودي (320 مليار جنيه إسترليني).

2-مانشستر سيتي: جموعة "سيتي فوتبول غروب" الإماراتية التي يديرها الشيخ منصور (22.9 مليار جنيه إسترليني).

3-تشيلسي: رومان أبراموفيتش (9.6 مليار جنيه إسترليني).

4-آرسنال: ستان كرونكه (6.35 مليار جنيه إسترليني).

5-أستون فيلا: ناصف ساويرس (5.3 مليار جنيه إسترليني).